Порошенко на Мальдивах не только отдыхал, но и выполнял обязанности президента

Президент Украины Петр Порошенко лично рассказал об отдыхе на Мальдивах на Рождество. ПО словам Порошенко, он провел отпуск с семьей на Мальдивских островах, летал за границу под своей фамилией. Украинский президент, как он сам уверяет, во время отдыха продолжал выполнять обязанности главы государства.

Украинские СМИ ранее сообщили, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивах, потратив на отпуск не менее пятисот тысяч долларов. Он якобы отдыхал под именем Mr. Petro Incognito.

На пресс-конференции подчеркнул, что границу пересекал по своей фамилии, по своему паспорту, и у пограничников имеется соответствующая отметка, передает РИА Новости. Как отметил Порошенко, перелет и и проживание в отеле он оплатил со своего счета в украинском банке. Скоро обо всем этом появится подтверждающая информация в декларации, пообещал он.