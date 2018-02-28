Украинский чиновник решил вернуть Крым с помощью троллейбуса
28 февраля 2018, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр украинского города Гениченск начал «великий проект по возвращению Крыма». По его замыслу, троллейбусный маршрут Гениченск – Керчь вернет Крым Украине.
Видеозапись выступления мэра Гениченска Александра Воробьева опубликована в Twitter. Чиновник настаивает, что жители Крымского полуострова «должны ощутить величие проекта троллейбусного маршрута Гениченск – Керчь». Ведь именно он, великий троллейбусный маршрут, продемонстрирует всем Украину как «единую державу».
Пользователи сети тут же отозвались ироничными комментариями в духе «на троллейбусе за границу».
Напомним, Крым присоединился к России по итогам референдума весной 2014 года. Тогда более 95% избирателей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией.
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