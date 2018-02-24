Пушков рассказал, зачем Западу на самом деле нужна Украина
24 февраля 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в субботу, 24 февраля, рассказал, зачем Западу на самом деле нужна Украина.
Сенатор убежден, что западные страны просто хотят использовать Киев для давления на Российскую Федерацию. На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков добавил, что кризис на Украине носит исключительно локальный характер, однако он был раздут до глобального уровня из-за действий США и союзников американцев.
Политик также согласился со словами бывшего украинского лидера Леонида Кучмы, который сообщил, что на мюнхенской конференции Украина находилась на самых "задворках" и о ней почти никто не вспоминал.
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