Леонид Кучма: Украина никогда не являлась полноценным государством

Бывший украинский лидер Леонид Кучма сделал в субботу, 24 февраля, весьма неожиданное заявление. По словам политика, Украина на самом деле никогда не являлась полноценным государством.

Кроме того, Кучма добавил, что в настоящий момент жители страны находятся в ужасном положении, поскольку не менее 75 процентов валового продукта – это долги Украины, за которые никто не может заплатить. По словам экс-президента, если Международный валютный фонд не поможет властям, то им, вероятно, придется объявить дефолт, передает РИА "Новости".

Леонид Кучма убежден, что подобная бедственная ситуация сложилась из-за действий депутатов Верховной рады и правящей верхушки.