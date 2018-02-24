Трамп высказался о действиях РФ и Ирана в Сирии: гуманитарный позор
24 февраля 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп весьма жестко высказался насчет действий России и Ирана в Сирии. Президент США заявил, что деятельность Москвы и Тегерана на территории страны ужасна.
Трамп, отвечая на вопрос журналистов о происходящем в Восточной Гуте, отметил, что РФ и Иран сотворили на сирийской территории настоящий "гуманитарный позор".
Как сообщает портал Lenta.ru, ссылаясь на данные агентства Bloomberg, президент США также заметил, что американские войска находятся на территории Сирии исключительно с целью победы над боевиками террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Путин и Трамп: конфликт на территории Сирии не имеет военного решения