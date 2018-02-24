Трамп высказался о действиях РФ и Ирана в Сирии: гуманитарный позор

Американский лидер Дональд Трамп весьма жестко высказался насчет действий России и Ирана в Сирии. Президент США заявил, что деятельность Москвы и Тегерана на территории страны ужасна.

Трамп, отвечая на вопрос журналистов о происходящем в Восточной Гуте, отметил, что РФ и Иран сотворили на сирийской территории настоящий "гуманитарный позор".

Как сообщает портал Lenta.ru, ссылаясь на данные агентства Bloomberg, президент США также заметил, что американские войска находятся на территории Сирии исключительно с целью победы над боевиками террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России.