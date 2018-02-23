Трамп считает, что школьным учителям необходимо носить оружие

Американский лидер Дональд Трамп считает, что школьных учителей следует вновь начать вооружать. По мнению политика, данная мера позволит предотвратить случаи массовой стрельбы в учебных заведениях.

Президент США убежден, что преподаватели и тренеры, которые любят своих воспитанников, должны иметь возможность постоянно носить при себе оружие, не афишируя это, передает РИА "Новости".

Трамп подчеркнул, что подобное решение основано исключительно на здравом смысле. Кроме того, глава государства добавил, что необходимо проводить проверки как можно чаще, чтобы оружие не попадало в руки к гражданам, которые могут причинить вред другим людям.