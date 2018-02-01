В четверг, 1 февраля, в одной из школ Лос-Анджелеса открыли стрельбу. Согласно последней информации, сотрудники полиции Калифорнии задержали девушку, у которой при себе было огнестрельное оружие.

В результате инцидента, как сообщается, пострадали пятеро граждан, в частности пятнадцатилетний юноша, который был серьезно ранен в голову. По данным издания Los Angeles Times, девушка-подросток получила пулю в руку, а еще три человека были травмированы осколками стекла.

В настоящий момент неизвестно, каковы были мотивы и причины инцидента. Также пока в правоохранительных органах не называют имени предполагаемой преступницы.