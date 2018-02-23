Цветы возложили к мемориалу памяти советских воинов в Берлине

В пятницу к мемориалу памяти советских воинов в Берлине возложили цветы и венки. На церемонии присутствовали ветераны ВОВ, сотрудники российских загранучреждений и члены общественных организаций.

Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества. В частности, к мемориалу пришли работники посольства РФ в Германии, а также представители дипломатических миссий некоторых других стран. Также на церемонии можно было увидеть представителей духовенства и уроженцев России, которые проживают на немецкой территории, передает ТАСС.

Известно также, что в российском посольстве по случаю праздника устроили прием, в рамках которого были вручены награды гражданам, принимавшим участие в чеченских войнах, а также в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.