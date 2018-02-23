Где в Москве можно будет посмотреть салюты 23 февраля

В День защитника Отечества главными площадками запуска фейерверков станут Лужнецкая набережная и Поклонная гора. Кроме них, пиротехническое шоу покажут еще на 14 площадках. Десятиминутный праздничный фейерверк начнется в 21.00. Одновременность залпов на всех площадках будет корректироваться по радиосвязи.









74 салютные установки выстрелят в небо почти десять тысяч раз. Артиллеристы будут использовать пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров. Диаметр купола каждого из салютов будет достигать 300 метров.

В течение праздничного дня на трех медиафасадах в Москве будет транслироваться поздравление с 23 Февраля - видеоролик, посвященный защитникам Отечества. Поздравления можно будет увидеть и на 50 цифровых билбордах. Вдоль дорог и на остановках общественного транспорта также размещены поздравительные плакаты.

В девяти кинотеатрах сегодня покажут картины о защитниках Отечества: запланировано 24 бесплатных киносеанса по предварительной регистрации, информирует mos.ru