США уличили в планах атаковать Землю космическим «Жезлом Бога»

Американцы планируют использовать космос в военных целях, заявил российский эксперт Алексей Леонков. По его информации, Соединенные Штаты намерены разместить на орбите аппараты, способные сбрасывать стержни из твердотельных сплавов под названием «Жезл Бога».

На текущей неделе советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что Белый дом увеличит финансирование космической обороны. Согласно планам администрации Дональда Трампа, расходы в данной сфере в ближайшие пять лет вырастут более чем на 8 млрд долларов.

Макмастер заверил, что Вашингтон не хочет войны в космическом пространстве, однако вынужден к ней готовиться из-за своих активизировавшихся противников. Кто они, советник Трампа не сказал.









За чиновника это сделала американская пресса. На ее страницах некоторое время назад появились материалы, в которых утверждается, что Российская Федерация и Китай в скором времени обзаведутся противоспутниковым оружием, которое представляет серьезную угрозу для военных и гражданских космических аппаратов США. По данным СМИ, в связи с возникшей опасностью Вашингтон собрался принять меры по повышению уровня защищенности спутников.









Сценарий российского удара по чужим летательным аппаратам выглядит фантастичным. Как известно, Москва последовательно выступает за соблюдение заключенного в 1967 году Договора о космосе, который запрещает милитаризацию космоса.









А вот о США так сказать нельзя, считает эксперт Алексей Леонков. В беседе с РИА Новости он отметил, что у американских военных большие планы на космос.

Один из проектов предусматривает размещение на орбите Земли аппаратов, способных сбрасывать стержни из твердотельных сплавов под названием «Жезл Бога». Бомбардировка такими стержнями населенного пункта (например, Москвы) может спровоцировать мощный кинетический удар и – как результат – масштабные разрушения.

Леонков полагает, что США намерены применить данное оружие в будущем. Между тем, существует версия, согласно которой «Жезл Бога» уже был опробован американцами в деле. По мнению журналистов газеты Daily Mail, это могло произойти в Тяньцзине.

12 августа 2015 года в порту китайского города прогремели взрывы, унесшие жизни 173 человек. Еще около 800 получили ранения.









Британское издание выдвинуло предположение о том, что случившееся стало не результатом пожара на складах с опасными химическими веществами, как гласит официальная информации, а последствием удара «Жезлом Бога». По версии СМИ, космическое нападение явилось возмездием за осуществленную Китаем девальвацию июня, невыгодную США.