Пентагон узнал о способности России уничтожить все американские спутники

Российская Федерация в скором времени закончит разработку противоспутникового оружия, которое способно уничтожить все американские космические аппараты, находящиеся на орбите Земли. Об этом говорится в докладе министерства обороны США.

Из документа, который процитировало издание Washington Free Beacon, следует, что Москва ежегодно вкладывает в создание нового оружия несколько миллиардов долларов. По данным разведки Пентагона, противоспутниковый комплекс оснащен противоракетами, лазерами и системами радиоэлектронной борьбы.

Ранее американские эксперты рассказали об «идеальном российском оружии» - ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С».