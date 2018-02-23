ВСУ обстреляли санитарный автомобиль вблизи Докучаевска, есть жертвы

Представитель Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин 23 февраля сообщил о том, что военнослужащие ВСУ обстреляли санитарный автомобиль вблизи Докучаевска. В результате обстрела погибли три человека.

Как подчеркнул заместитель командующего оперативным командованием ДНР, на медицинском автомобиле "УАЗ" был отчетливо виден красный крест. Украинские силовики подбили машину противотанковой управляемой ракетой. Погибли санинструктор, водитель-санитар и раненый военнослужащий. Представители ДНР запросили режим тишины для эвакуации военного в медучреждение, и Киев через представителей ОБСЕ дал согласие, но при этом всё равно обстрелял "УАЗ" с красным крестом, - сообщает Донецкое агентство новостей.

"Боевики 93-й отдельной механизированной бригады обстреляли из минометов калибром 120 мм позиции ДНР вблизи Докучаевске, в ходе обстрела был ранен боец ДНР", - уточнил Басурин.

Вооруженные силы Украины за последние недели предприняли новые попытки проникнуть через линию фронта в Донбассе и понесли большие потери. Соответствующая информация оказалась в распоряжении СМИ.