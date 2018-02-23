Скандальный закон о реинтеграции Донбасса вступит в силу 24 февраля

Скандальный закон о реинтеграции Донбасса был официально опубликован 23 февраля в украинской правительственной газете. Документ вступит в силу уже в субботу, 24 февраля.

Речь идет о документе под названием «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Проект закона предполагает официальное признание России в качестве страны-агрессора, а ЛНР и ДНР провозглашает «оккупированными территориями». Кроме того, он значительно расширяет возможности действий ВСУ в Донбассе.

Накануне подписания документа украинский лидер заверил, что закон не нарушает никаких международных обязательств Киева, в том числе минские соглашения, зато отражает его стратегию как главы государства и Верховного главнокомандующего, сообщает kp.ru.

«Закон о реинтеграции Донбасса поощряет применение силы, что недопустимо. Последние действия руководства Украины уводят в сторону от выполнения минских договоренностей», - прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров призвал ООН, Евросоюз и НАТО обратить внимание на нападения в Киеве. 17 февраля украинские националисты ворвались в Российский центр науки и культуры в Киеве на Подоле и учинили погром.