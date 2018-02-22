Савченко заявила, что украинцы были индивидуалистами еще до нашей эры

В эфире телепрограммы «Субъективные итоги» на канале NewsOne Надежда Савченко блеснула своими историческими познаниями о древних и великих украх.

Запись этой телепередачи доступна на Youtube. По утверждению Надежды Савченко, народ Украины никогда не нуждался во власти, каждый был сам себе хозяин: древние племена избирали правителей в случае опасности и сразу «сбрасывали» их, стоило опасности миновать, пишет Lenta.ru. «С прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры, или там после нашей эры... В любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами», — привела Савченко исторический пример.

Стоит отметить, что это высказывание Надежды Савченко, одной из одиозных фигур украинской политики, еще довольно скромное по сравнению с многими другими заявлениями украинских «исследователей генетического кода нации».