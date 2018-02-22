В сети обсуждают фигуру и новый костюм Надежды Савченко

В сети обсуждают фигуру и новый костюм депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко. Украинский депутат на первый раз удивляет своим внешим видом. Обсуждаются не только громкие высказывая Савченко, но и ее наряды.

Как-то заметили и обсуждали "волосатые ноги Нади". Теперь зрители одной из программ телеканала NewsOne призвали прикупить Надежде Савченко новый костюм. По их мнению, имеющийся ей маловат, выросла она из него, - передает РЕН-ТВ. Кто-то сравнил депутата Рады с дояркой, которой выдали спецодежду со склада не по размеру.