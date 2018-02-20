Мельдоний может скрывать следы более серьёзного допинга

На Олимпиаде в Южной Корее продолжают разгораться скандалы с применением спортсменами запрещённых препаратов. Вслед за российским керлингистом претензии предъявлены словацкому хоккеисту.



Отвечая на вопрос, может ли Мельдоний скрывать следы более серьёзного допинга или даже героина, cпортивный врач Андрей Харев, который работает с российскими олимпийцами, на канале Youtube сказал, что слышал такое, но поручиться за это не может.



Между тем норвежским астматикам олимпийские власти разрешили применение препаратов от астмы. Но спортивный врач сомневается, что если даже теоретически представить, что Мельдоний представлял бы жизненную необходимость для кого-то из российских олимпийцев, ему бы ВАДА и МОК разрешили его принимать.



О двойных стандартах на Олимпиаде смотрите в видеоинтевью спортивного врача Андрея Харева на канале Youtube.



