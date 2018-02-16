Американский нумеролог «назначил» пришествие Антихриста на будущую весну

Нумеролог из Соединенных Штатов Дэвид Мид, известный своими многочисленными предсказаниями о грядущем конце света, выступил с новым заявлением. Согласно его расчетам, апокалипсис начнется 11 апреля 2018 года.

В прогнозе, опубликованном Мидом, говорится, что предвестником Армагеддона послужило «Великое американское затмение», состоявшееся в августе 2017 года. Нумеролог обратил внимание на то, что первыми свидетелями астрономического явления стали жители Орегона, 33-го штата США. Завершилось затмение в Южной Каролине, через которую проходит 33-я параллель северной широты, расположенная на 33 градуса к северу от экватора.









Исследователь-энтузиаст сложил повторяющиеся цифры и получил 99. В последний раз подобное солнечное затмение наблюдалось в Соединенных Штатах 99 лет назад. Это совпадение натолкнуло Мида на мысль о скором конце света.

Еще больше нумеролог утвердился в своем предположении после того, как Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций отказалась признать Иерусалим столицей Израиля. Данное решение было принято 21 декабря.









Произведя расчеты, Дэвид Мид установил, что апокалипсис начнется 11 апреля, пишет сайт rosregistr.ru. В этот день миру должен явить себя Антихрист, описанный в Библии противник Иисуса Христа, выдающий себя за Мессию

По мнению Мида и теолога Рона Риза, который ранее в своем прогнозе называл аналогичную дату, посланник Сатаны будет править на Земле 3 года и 5 месяцев. Этот период времени ознаменуется масштабными катастрофами. В частности, Третьей мировой войной, развязанной северокорейским коммунистическим режимом. Точку в агонии человечества поставит таинственная планета Нибиру, которая уничтожит нашу планету.









Отметим, что американский нумеролог уже неоднократно «назначал» конец света. Так, согласно его расчетам, только осенью прошлого года апокалипсис на Земле должен был произойти как минимум трижды - 23 сентября, 21 октября и 19 ноября. Всякий раз Дэвид Мид приводил по-своему логичные доводы в пользу своей точки зрения, однако в итоге они оказывались ошибочными.