Лондон начал подготовку к смене монарха

Содружество наций приступило к обсуждению вопроса смены королевы Елизаветы II с поста главы этого объединения. На данный момент уже создана специальная группа, которая будет курировать данное направление.

По мнению экспертов, эта должность не может автоматически перейти к наследнику Елизаветы II принцу Чарльзу, пишет НСН. Рабочая группа будет решать вопрос о том, каким образом назначать главу Содружества наций. Сейчас им является британский монарх. Однако в документах Содружества не зафиксирован принцип, согласно которому назначается глава. Поэтому речь будет идти о том, будет ли наследник Елизаветы II принц Уэльский Чарльз главой Содружества наций в личном качестве или тогда, когда станет монархом после кончины королевы.

К уходу из жизни монарха в Британии принято готовиться заранее, чтобы учесть все нюансы траурной церемонии. Соответствующие процедуры оговариваются заранее, так как мероприятие носит не личный характер, а государственный. Отметим, что мать Елизаветы II сама участвовала в разработке церемонии своих похорон.