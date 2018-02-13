Украинцы затравили главу МИД Климкина за слова сочувствия родным жертв Ан-148

В минувшее воскресенье в России разбился самолет Ан-148. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посочувствовал родственникам жертв авиакатастрофы и был атакован в Twitter разъяренными соотечественниками.

Отношения между Москвой и Киевом продолжают оставаться крайне напряженными, однако стороны не позволяют себе нарушать дипломатический этикет. После появления в СМИ информации о том, что в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148, глава украинского МИД Павел Климкин разместил в Twitter слова соболезнования родным и близким погибших. Данный поступок вызвал ярость у подписчиков министра, которую они, не стесняясь в выражениях, излили в комментариях.









Так, пользователь соцсети Galina, точку зрения которой поддержали лайками 90 человек, обвинила Климкина в предательстве страны. По словам женщины, «по вине России» в Донбассе «каждый день гибнут лучшие украинцы».

Еще один юзер, владелец аккаунта Team of ZinaPortnova, припомнил Павлу Климкину его происхождение – чиновник родился в Курске. Пользователь назвал министра представителем сексуальных меньшинств и посоветовал ему загрузить в качестве аватара ватник. Данный твит получил более 130 лайков.









В похожем ключе высказались в Twitter и многие другие «укропатриоты». По их единодушному мнению, простые россияне, потерявшие родственников в авиакатастрофе, не заслуживают ни грамма сочувствия, так как они поддерживают «агрессивные устремления» своего правительства.

Можно вспомнить, что аналогичным образом в украинском сегменте соцсети отреагировали на пост музыканта Святослава Вакарчука, размещенный им после теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Лидера группы «Океан Ельзи», назвавшегося случившееся «ужасной новостью», так же как и Климкина, наградили уничижительными эпитетами и заподозрили в предательстве Украины.









Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» днем 11 февраля упал на поле в Подмосковье. В результате инцидента погиб 71 человек. Среди предварительных причин трагедии — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние воздушного судна.