СМИ узнали о планах администрации Трампа приватизировать МКС

Администрация президента США Дональда Трампа рассмотрит вопрос о передаче Международной космической станции в частные руки. Соответствующая информация оказалась в распоряжении американских СМИ.

Вашингтон ежегодно выделяет на поддержание МКС в рабочем состоянии несколько миллиардов долларов. В Белом доме считают, что эти затраты должен взять на себя бизнес, передает телеканал Fox News.

Ранее сообщалось, что российские члены экипажа станции провели в открытом космосе более восьми часов. Это стало рекордом для МКС. Космонавты проделали большой объем работы. В частности, они отремонтировали одну из наружных антенн.