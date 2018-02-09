Порошенко раскритиковали за танцы на Венском балу на бюджетные деньги

Президент Украины Петр Порошенко с женой поехали на Венский оперный бал. Люди уверены, что президент не должен посещать подобные мероприятия во времена политического и экономического кризиса на Украине.

Поездка президента Украины Петра Порошенко с супругой на Венский оперный бал, стоимость которой оценили в 800 тысяч гривен для госбюджета, вызвала ожидаемую критику граждан страны. В эту сумму включили роскошное платье для первой леди и фрак Порошенко.

Фотографию украинского лидера с супругой опубликовала на своей личной странице журналистка Алена Яхно. «Бал во время чумы… И это нам обошлось в 800 тысяч гривен?.. В стране разруха, а он как не на Мальдивах, так на балу танцует… Если бы еще не воровал и не врал, то вообще цены бы ему не было» — пишут пользователи.