Житель Таиланда выиграл в лотерею, но потерял билет и не смог с этим жить

Житель Таиланда выиграл в лотерею гигантскую сумму, однако его счастье было недолгим. Мужчина захотел отпраздновать случившееся со своими родными, однако после праздника не смог найти билет.

Согласно последней информации, "счастливчик" мог бы получить 950 тысяч фунтов. После пропажи билета житель Таиланда впал в серьезную депрессию и перестал ходить на работу, передает издание Mirror.

В последний день января текущего года мужчина понял, что не может жить с мыслью о счастье, которое было так близко, но не досталось ему, и принял решение добровольно уйти из жизни.

В настоящий момент не сообщается, что произошло со счастливым билетом.