Народная милиция ЛНР показала на видео свои «Грады», танки и артиллерию

В интернете появилось видео, на котором запечатлены учения Народной милиции ЛНР. Ролик на YouTube выложила пресс-служба этого формирования.

На опубликованных кадрах можно увидеть вооружение, имеющееся в распоряжении Народной милиции: реактивные системы залпового огня «Град», танки и артиллерию. Закадровый голос сообщил, что подобные тренировки ополченцы проводят ежедневно. Также было отмечено, что силовики Луганской народной республики готовы отразить вероятное вторжение украинской армии.

Ранее в четверг стало известно о том, что киевские военные провели провокацию против ЛНР во время визита американских дипломатических работников.