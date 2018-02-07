Трамп поздравил Маска с успешным запуском ракеты-носителя Falcon Heavy

Президент США Дональд Трамп поздравил главу компании SpaceX Илона Маска с успешным запуском сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. 6 февраля ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида cо спортивным автомобилем Маска на борту.

Это первый тестовый полет сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Ракета доставила в космос красный Tesla Roadster из личной коллекции Маска. Однако ее центральный разгонный блок не смог приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане, как планировалось, и упал в 100 метрах от нее, - сообщает kp.ru.

Глава Белого дома поздравил Маска в Twitter: "Мои поздравления Илону Маску и компании SpaceX в связи с успешным запуском ракеты Falcon Heavy". Как подчеркнул Трамп, "это достижение как нельзя лучше продемонстрировало американскую изобретательность"