Редкая природная аномалия, которую называют «белой смертью», зафиксирована в Венгрии. Такое название климатическое явление получило не случайно. Загадочный зимний туман может запросто убить человека, ведь буквально в считанные минуты привычный, теплый и безопасный мир вдруг превращается в жуткий, ледяной, губительный хаос.

По словам местный жителей, странный туман приносит аномальные колебания температур – от плюсовой отметки до критического минуса. Вследствие резких перепадов гибнут не только животные и растения, но и люди, если ʺбелая смертьʺ застигает их далеко от жилья. Жертвами “белой смерти” стали туристы, сделавшие остановку возле Пилиша.

Как рассказали очевидцы, которым удалось выжить, внезапно они почувствовали странную тревогу в душе, пронизывающий холод, и какой-то сверхъестественный ужас. И хотя внешне опустившийся на лес туман выглядел красиво, инстинкт самосохранения заставила бежать людей подальше от «ледяного плена» Эксперты до сих пор не могут ни объяснить природу этой аномалии, ни предсказать его появление, а местные жители склоняются к мистическим фантазиям, сообщает hotgeo.