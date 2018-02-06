Польский президент Анджей Дуда во вторник, 6 февраля, подписал закон "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти" ("антибандеровский закон").

Законом предусмотрена уголовная ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту, сообщил после подписания закона пресс-секретарь президента Польши Кшиштоф Лапиньский.

Ранее во вторник Дуда сообщил о намерении подписать этот закон и после направить его на рассмотрение в Конституционный суд.

Верховная Рада Украины уже осудила принятие закона о запрете "бандеровской идеологии" в Польше.