Польский президент Дуда подписал закон о "бандеровской идеологии"
6 февраля 2018, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Польский президент Анджей Дуда во вторник, 6 февраля, подписал закон "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти" ("антибандеровский закон").
Законом предусмотрена уголовная ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту, сообщил после подписания закона пресс-секретарь президента Польши Кшиштоф Лапиньский.
Ранее во вторник Дуда сообщил о намерении подписать этот закон и после направить его на рассмотрение в Конституционный суд.
Верховная Рада Украины уже осудила принятие закона о запрете "бандеровской идеологии" в Польше.