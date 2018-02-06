Ополченцы ДНР опубликовали схему весеннего «блицкрига» ВСУ в Донбассе

Разведка Донецкой народной республики получила доступ к картам, свидетельствующим о том, что весной Вооруженные силы Украины планируют перейти в наступление. Данные материалы представил на брифинге Эдуард Басурин.

Замглавы оперативного командования ДНР рассказал, что главный удар противник собирается нанести к северу и югу от Донецка. Результатом наступательных действий, согласно расчетам Киева, станет разгром защитников республики и выход армии к границе с Россией.

Вторжение на территорию Луганской народной республики, по словам Басурина, должно начаться с продвижения ВСУ в сторону города Лутугино. В этом случае силовики также намерены дойти до границы.

Эдуард Басурин заверил, что украинский «блицкриг» будет сорван. Ополченцы нанесут армии непоправимый урон, процитировало представителя ДНР агентство «Новороссия».