Израильский майор рассказал о «тупых» украинских генералах и воровстве в ВСУ

Израильский майор Виктор Верцнер, обучающий украинских солдат и офицеров, раскритиковал порядки, царящие в армии страны. Соответствующий пост военнослужащий опубликовал в Facebook.

Верцнер, в частности, написал, что генералы, с которыми ему доводилось иметь дело, не являются профессионалами, многие из них «крайне тупые». Среди других недостатков Вооруженных сил Украины, выявленных майором: повсеместное воровство, издевательства над солдатами, неэффективное расходование выделяемых государством денег.

Ранее стало известно, что украинские офицеры выдали секретную информацию о готовящемся наступлении ВСУ в Донбассе.