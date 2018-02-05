Бывший глава Пентагона Уильям Перри прокомментировал новую ядерную доктрину США. Отметим, что специалист являлся руководителем военного ведомства с 1994 по 1997 год, когда президентом был Билл Клинтон.

По словам Перри, власти Соединенных Штатов Америки в новом документе называют своими потенциальными врагами Российскую Федерацию и Китай, тем самым буквально заставляя эти государства плотно сотрудничать в сфере ядерных вооружений.

Экс-глава Пентагона, выступая в Москве, подчеркнул, что нынешнее руководство США и правда может быть "настолько глупым", что своими действиями действительно способно спровоцировать эту крайне непростую ситуацию, передает РИА "Новости".