Бывший руководитель Пентагона назвал действия властей США "глупыми"
5 февраля 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший глава Пентагона Уильям Перри прокомментировал новую ядерную доктрину США. Отметим, что специалист являлся руководителем военного ведомства с 1994 по 1997 год, когда президентом был Билл Клинтон.
По словам Перри, власти Соединенных Штатов Америки в новом документе называют своими потенциальными врагами Российскую Федерацию и Китай, тем самым буквально заставляя эти государства плотно сотрудничать в сфере ядерных вооружений.
Экс-глава Пентагона, выступая в Москве, подчеркнул, что нынешнее руководство США и правда может быть "настолько глупым", что своими действиями действительно способно спровоцировать эту крайне непростую ситуацию, передает РИА "Новости".