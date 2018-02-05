Главком ВКС прокомментировал гибель майора Филипова в Сирии

В понедельник, 5 февраля, в Министерстве обороны Российской Федерации прокомментировали кончину майора Романа Филипова. Военнослужащий погиб в Сирии 3 февраля в ходе схватки с террористами.

Главком ВКС РФ Сергей Суровикин заявил, что уход из жизни заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа Филипова является невероятно тяжелой утратой. Он также выразил свои соболезнования родственникам и близким людям военного, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу ранее принял решение представить Романа Филипова к присвоению звания Героя Российской Федерации посмертно.