В Китае заявили, что положения новой ядерной доктрины США являются абсурдными

Власти Китая жестко раскритиковали новую ядерную доктрину США. В Министерстве обороны страны отметили, что в документе, подготовленном американцами, содержится целый ряд абсурдных предположений.

Китайское военное ведомство подчеркивает, что Штаты в доктрине раздули из ядерного потенциала КНР серьезную угрозу, однако официальный Пекин решительно отвергает такие утверждения, передает РИА "Новости".

Отмечается также, что Китай придерживается государственной политики, направленной на мирный путь развития. Кроме того, страна соблюдает принцип ни при каких условиях не использовать ядерное оружие, а также не угрожать его применением в отношении других государств, которые не обладают данным типом вооружения.