Волкер: ракетные комплексы Javelin не предназначены для применения в Донбассе

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, передаваемые украинской армии, не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе.

Волкер подчеркнул, что комплексы Javelin являются оборонительным вооружением и эффективны только при отражении танковой атаки. По словам представителя Госдепартамента, комплексы поставляются на Украину не для применения в Донбассе. Волкер подчеркнул, что поставки Javelin ведутся для оборонительных действий и отражений танковой атаки при необходимости, - сообщает "Экономика сегодня".

Как он отметил, американские власти надеются заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины с целью "помешать дальнейшему разжиганию конфликта".

По данным Волкера, Украина и США совместно работают над транспортировкой ПТРК и подготовкой складов для их хранения. Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что поставки Javelin произведут за счет оборонного бюджета США.

Недавно начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что ВСУ готовятся принять противотанковые комплексы на вооружение.

Волкер не назвал конкретных сроков передачи комплекса Украине.