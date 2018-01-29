Воюющие в Донбассе части ВСУ получат новое мощное оружие

Новое мощное оружие должны получить в течение этого года подразделения Вооруженных сил Украины, задействованные в силовой операции в Донбассе. Речь идет о ракетных комплексах «Ольха».

Как рассказал военный эксперт Сергей Згурец, комплекс, способный поражать цели на расстоянии до 200 метров, успешно прошел все запланированные испытания. Згурец предрек, что «Ольха» станет главной ударной силой воюющей против ополченцев украинской армии, отмечает агентство «Новороссия».

Ранее в понедельник сообщалось, что в одном из подразделений ВСУ, дислоцированных в зоне конфликта в Донбассе, были зафиксированы несколько случаев обморожения.