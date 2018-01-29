Трамп считает, что Мэй неправильно ведет переговоры по Brexit

Американский лидер Дональд Трамп высказался о работе британского премьер-министра Терезы Мэй. По мнению президента США, женщина-политик неправильно строит переговоры о выходе Великобритании из ЕС.

Трамп подчеркнул, что на месте Мэй он бы вел переговоры по Brexit совершенно иначе, заняв значительно более жесткую позицию.

В ходе интервью британскому журналисту Пирсу Моргану президент Штатов заметил, что предпринимал бы совершенно иные шаги на месте Мэй, однако подчеркнул, что очень уважает премьер-министра Великобритании, передает РИА "Новости".

Кроме того, Трамп признался, что ему очень нравятся французский лидер Эммануэль Макрон и его супруга.





