Скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

В Швеции вчера, 27 января скончался основатель сети по торговле мебелью IKEA Ингвар Кампрад. Мужчина умер в окружении семьи в своем доме в шведском Смоланде после болезни. Ему был 91 год.

"Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой", — говорится в сообщении IKEA, опубликованном в фейсбуке.

Кампрад основал IKEA в Швеции в 1943 году, когда ему было 17 лет. Название компании он составил из собственных инициалов и первых букв названий фермы и деревни, где он вырос, - Ельмтарюд и Агуннарюд. Непосредственно от работы в IKEA он отошел в 1988 году, однако сохранил роль советника. Его заменили сыновья.

Кампард занимал восьмую строчку в списке миллиардеров с состоянием в $58,7 млрд.