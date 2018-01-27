Аваков намерен создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на коллегии МВД объявил о плане ведомства создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя.

Глава МВД Украины объяснил своим подчиненным, что, пока Киев не вернет Крым под свой контроль, эти подразделения будут работать на разных участках, сообщает РИА Новости. Информация о создании подразделений украинской дорожной полиции в Крыму и Севастополе появилась и на странице Авакова в Тwitter.

Комментируя новость, Авакову написали: "у нас вся власть работает в виртуальной реальности", а некоторые участники обсуждания этой темы предполагают, что создание новых подразделений нужно для того, чтобы получить больше денег из бюджета.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.