Служивший в ополчении ЛНР россиянин получил на Украине десять лет тюрьмы
26 января 2018, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский суд огласил вердикт в отношении гражданина РФ Виктора Агеева, который служил в ополчении ЛНР. Об этом в соцсети Facebook сообщил адвокат Виктор Чевгуз, представляющий интересы россиянина.
В ходе разбирательства была доказана принадлежность Агеева к «террористической организации». Кроме того, задержанного летом 2017-го россиянина наказали за незаконное хранение и ношение оружия.
Ранее сообщалось, что власти ЛНР обвинили Киев в создании «военной истерии». В руководстве самопровозглашенного государства заявили, что перед украинскими спецслужбами поставлена задача дестабилизировать ситуацию в республике.