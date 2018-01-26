Служивший в ополчении ЛНР россиянин получил на Украине десять лет тюрьмы

Украинский суд огласил вердикт в отношении гражданина РФ Виктора Агеева, который служил в ополчении ЛНР. Об этом в соцсети Facebook сообщил адвокат Виктор Чевгуз, представляющий интересы россиянина.

В ходе разбирательства была доказана принадлежность Агеева к «террористической организации». Кроме того, задержанного летом 2017-го россиянина наказали за незаконное хранение и ношение оружия.

Ранее сообщалось, что власти ЛНР обвинили Киев в создании «военной истерии». В руководстве самопровозглашенного государства заявили, что перед украинскими спецслужбами поставлена задача дестабилизировать ситуацию в республике.