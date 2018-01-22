Гройсман рассказал, когда Украина перейдет на полное самообеспечение газом

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман в минувшее воскресенье поднял важную тему. Политик рассказал, какое время необходимо для того, чтобы наладить самостоятельное обеспечение страны газом.

Глава правительства Украины убежден, что государство сможет выйти на уровень самообеспечения уже через три или четыре года, передает портал "Экономика сегодня".

По словам Гройсмана, когда данная цель будет достигнута, стоимость газа на Украине снизится примерно на 20-30 процентов по сравнению с нынешней.

Как напоминает портал Infox, в 2015 году украинская сторона полностью отказалась от закупки российского газа, утверждая, что цены на него не являются выгодными.