Американский журналист предрек крах «Роскосмоса»

Американский журналист Мэтью Боднер предрек крах российской госкорпорации «Роскосмос». Боднер прокомментировал мнение российского аналитика Павла Лузина, согласно которому примерно половина бюджета «Роскосмоса» в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы (1,4 триллиона рублей или 24 миллиардов долларов) посвящена пилотируемым программам.

Журналист считает, что США откажутся от покупки у «Роскосмоса» мест на пилотируемых кораблях «Союз» и двигателей для ракет Atlas 5, и в результате российская госкорпорация окажется в тяжелейшем финансовом положении.

Статья Боднера опубликована на страницах Space News, - сообщает Лента.ру.

В 2018 году стоимость одного места для астронавта на российским космическом корабле «Союз» вырастет до 81 миллиона долларов. Как подсчитал Лузин, каждый американский астронавт вносит до 5 % годового бюджета госкорпорации.

В 2019 году NASA планирует прекратить покупку мест на «Союзах». Боднер отметил, что «бюджетная подушка, предоставляемая NASA и другими зарубежными агентствами, скоро исчезнет».