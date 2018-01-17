США пообещали бесплатно вооружить Украину

Поставки американского оружия, которое Украина получит от администрации Соединенных Штатов, будут бесплатными. Об этом сообщила посол США в Киеве Мари Йованович.

Дипломат подтвердила, что в конце прошлого года Вашингтон принял решение о предоставлении Украине летальных вооружений. Когда начнутся поставки, Йованович сказать не смогла. По ее словам, администрация приступит к реализации программы военной помощи только после того, как выполнит предусмотренные законом процедуры. Среди них согласование с Конгрессом, процитировала посла «Русская весна».

Ранее стало известно, что Государственный департамент США выдал одной из американских компаний лицензию на продажу Украине снайперских винтовок.