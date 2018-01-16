Новый глава МИД Польши может поувольнять выпускников МГИМО

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен уволить из ведомства выпускников МГИМО и готов принять на службу менее профессиональных сотрудникоа. О том, что Чапутович планирует провести кадровые изменения в дипмиссии, во вторник, 16 января, передала радиостанция RMF FM.

По данным СМИ, новый глава польского МИД в основном намерен уволить выпускников московского МГИМО и принять выпускников польской Дипломатической академии.

Яцек Чапутович еще будучи на посту замминистра снизил требования по отношению к работникам во время последнего набора на дипломатические и консульские должности.

Чапутович сменил на посту главы МИД Витольда Ващиковского.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий произвел 9 января кадровые изменения в правительстве страны. Глава польского правительства отправил в отставку министра национальной обороны страны Антония Мацеревича и министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.