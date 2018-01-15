Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сделал в понедельник, 15 января, важное заявление. По его словам, поиски исчезнувшей два месяца назад подводной лодки "Сан-Хуан", будут вестись бессрочно.

Бальби в ходе пресс-конференции подчеркнул, что в настоящий момент не установлено никакой определенной даты окончания поисков. Как уточняет РИА "Новости", специалисты будут искать субмарину до ее обнаружения.

Ранее в документе, составленном экс-аналитиком управления военно-морской разведки США Брюсом Рулом, появилось предположение о том, что на подлодке "Сан-Хуан" произошел взрыв, вследствие чего она была полностью разрушена. Предполагается, что это произошло за 40 миллисекунд, вследствие чего члены экипажа погибли мгновенно.





