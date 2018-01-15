Граждане России намерены судиться с компанией Apple из-за замедления работы смартфонов

Граждане России всерьез намерены судиться с американской компанией Apple из-за замедления работы смартфонов. Согласно последней информации, россияне уже приступили к подготовке первых исков.

Речь идет о намеренном "торможении" функционирования старых моделей iPhone, в чем ранее признались представители компании. Как уточняет "Коммерсантъ", юристы намерены предъявить претензии Apple уже в ближайшем будущем. Предполагается, что если будет создана успешная правоприменительная практика, то пул истцов может увеличиться с десяти человек до нескольких сотен.

Специалисты хотят добиться признания со стороны американской организации незаконного ухудшения потребительских качеств гаджетов.