Украинские военные обнародовали видео ночных стрельб под песню Queen

Харьковская 93-я отдельная гвардейская механизированная бригада опубликовала видеозапись ночных артиллерийских учений, сопроводив их песней британской рок-группы Queen под названием We Are The Champions.

Как говорится в описании к видео - "величественное зрелище". Запись была опубликована на странице бригады в Facebook.

Десантники 93-й ОМБР участвовали в сражениях в окрестностях Авдеевки, Карловки и Первомайского. В 2014 году десантники удерживали аэропорт Донецка, за что получили прозвище "киборги".

Ранее стало известно, что Украинские Вооруженные силы понесли новые потери в боях с ополчением народных республик Донбасса. Соответствующую информацию СМИ предоставили в пресс-центре силовой операции на востоке Украины.