Украинские Вооруженные силы понесли новые потери в боях с ополчением народных республик Донбасса. Соответствующую информацию предоставили в пресс-центре силовой операции на востоке Украины.

В заявлении пресс-центра, которое оказалось в распоряжении «Русской весны», говорится о том, что за минувшие сутки в зоне конфликта погибли трое военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Двое погибших подорвались на взрывном устройстве, которое украинским экспертам не удалось идентифицировать.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ нарушили «новогоднее перемирие» и устроили танковый обстрел в «серой зоне» Донбасса.