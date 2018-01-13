Генерал призвал проверить на взрывные устройства военную технику из Крыма

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинскую военную технику из Крыма необходимо тщательно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств". Путин готов передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма

Романенко сослался на то, что после Второй Мировой войны немцы и итальянцы якобы "заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали со всеми вытекающими последствиями". Генерал напомнил, что был подрыв в 1955 году линкора "Новороссийск" в Севастополе (по официальной версии, линкор подорвался на немецкой донной неконтактной мине), передает РИА Новости.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал РЕН ТВ техническое состояние украинских кораблей, оставшихся в Крыму. "За три года вся техника, которая имелась на этих кораблях, она вышла из строя. Даже после года отсутствия обслуживания большая часть технических средств выйдет из строя", - рассказал Сивков.

Опубликовано видео с кораблями ВМС Украины, остающимися в Крыму. Судя по ролику, морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", подлодка "Запорожье" и спасательное судно "Кременец" обшарпаны, на корпусах ржавчина.

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