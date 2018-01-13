В ожидании ядерной войны граждане США скупают таблетки от радиации

Консервативно настроенные граждане США полагают, что агрессивная риторика Дональда Трампа должна отпугнуть КНДР. Но рост продаж лекарств от радиации показывает, что многие американцы всерьез опасаются начала ядерной войны.

После сообщения Ким Чен Ына о наличии у него на столе ядерной кнопки, в американские аптеки поступило около 700 тысяч заказов на йодистый калий, самое распространенное «народное средство» против радиации. Он предотвратит возможные проблемы со здоровьем, такие как развитие рака щитовидной железы в результате поглощения организмом радиоактивного йода. Полностью защитить от радиации йодид калия не сможет, но зато снизит негативное воздействие.

Ранее сообщалось, что группа экс-военнослужащих ядерных сил Соединенных Штатов обратились к Конгрессу с требованием повлиять на действия президента Дональда Трампа и ограничить его право на использование ядерного оружия.

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