Бывшие офицеры в США призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар

Группа экс-военнослужащих ядерных сил Соединенных Штатов обратились к Конгрессу с требованием повлиять на действия президента Дональда Трампа и ограничить его право на использование ядерного оружия.

По их мнению, Трамп не должен принимать самостоятельные решения в области использования ядерного оружия. Его действия несут угрозу не только Америке, но и всему миру. Американский лидер обладает "абсолютной властью" в вопросе применения ядерного арсенала страны, и никто не может наложить вето на его решение нанести удар по своему усмотрению, сообщает CBS.

В письме военных конгрессу также упоминаются последние сообщения Трампа в Twitter, в которых он утверждал, что его ядерная кнопка больше, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына. По мнению офицеров, подобные высказывания опасны и чреваты "катастрофическим просчетом".

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