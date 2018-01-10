Глава Южной Кореи готов лично встретиться с Ким Чен Ыном

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин сделал сегодня важное заявление. Политик сообщил о своей готовности лично встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и добавил, что у него есть некоторые условия.

Согласно последней информации, Мун Чжэ Ин произнес эти слова в среду, 10 января, в рамках своей ежегодной пресс-конференции, передает информационное агентство Ренхап. Политик, однако, не уточнил, какие именно условия для проведения встречи с коллегой из КНДР он имеет в виду.

Напомним, что летом 2017 года глава Южной Кореи в ходе выступления в Германии подчеркнул, что личная встреча с Ким Чен Ыном является необходимостью и заметил, что переговоры состоятся исключительно в том случае, если в итоге они смогут снять напряженность на Корейском полуострове.