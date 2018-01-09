Трамп опозорился, забыв слова гимна США

Американский лидер Дональд Трамп привел в замешательство жителей страны, внезапно забыв слова гимна США. Данный инцидент случился во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте

Люди заподозрили, что политик и миллиардер не знает текста национального гимна или забыл его после публикации в сети видеозаписи, на которой отчетливо видно, что Трамп совершенно не попадает в слова. Периодически он и вовсе замолкал, а вступал снова лишь на знакомых местах "Знамени, усыпанного звездами".

К настоящему моменту в Белом доме никак не прокомментировали этот случай. Не исключено, что президент США не забыл текст, а просто устал.